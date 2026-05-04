В Скопинском округе обработают территории от клещей 6 мая с 9 утра и до конца суток. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Работы затронут скверы Бирюзова, Шахтеров, «Миру — мир», Калинина и Третьяка (включая хоккейную коробку).

Как отметили в пресс-службе, в этот день не рекомендуется гулять на этих улицах.