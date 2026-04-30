В Ухоловском округе проведут обработку общественных мест от клещей

Администрация Ухоловского муниципального округа в мае проведет акарицидную обработку общественных территорий препаратом «Ципакс». Об этом сообщили в администрации округа.

Работы запланированы на ряде объектов. В рабочем поселке Ухолово обработают стадион «Заречный», спортивную площадку на улице Ильича, а также зону отдыха для молодежи и семейную зону отдыха в селе Ясенок.

В сельских населенных пунктах обработка затронет детские и спортивные площадки: в Погореловке, Александровке, Дегтяных Борках, Калинине, Коноплино (в том числе на улице Центральной у дома № 4), Пронске (на улице Хуторской у дома № 7), Ольхах, Покровском, Смолеевке и Соловачево.

Также работы проведут на кладбищах в Александровке, Коноплино, Волынщино, Богородицком, Сатино, Ольхах, Ясенке, Покровском, Смолеевке, Кобылино, Лубянках и Чуриловке.

Дополнительно обработке подлежит территория у водохранилища вблизи деревни Арженеевка.

Жителей просят учитывать проведение работ при посещении указанных мест.