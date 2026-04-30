В Рыбновском округе обработают детские площадки и парки от клещей
В Рыбновском муниципальном округе планируют провести акарицидную обработку детских площадок, скверов и парков. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Работы начнутся, как позволят погодные условия. О датах сообщат дополнительно. Жителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям доступа на эти территории.