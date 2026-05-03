В Рязани начали укладывать асфальт на улице Зубковой
На опубликованных кадрах видно, что на месте работает КамАЗ, трактор и другая дорожно-строительная техника. Участок дороги, где укладывают асфальт, огородили конусами. «Долгожданный ремонт дороги начался», — написали рязанцы. Напомним, покрытие отфрезеровали в середине апреля. Говорилось, что укладка асфальта на улице Зубковой откладывается до улучшения погодных условий. При этом местные жители жаловались на ямы. Был случай, когда рязанец пробил там колесо.
