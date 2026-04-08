В Рязани стартовал ремонт дорог на нескольких улицах

В Рязани с начала апреля приступили к ремонту дорожного покрытия на городских улицах. Сейчас бригады проводят ямочный ремонт горячим асфальтом на улицах Ломоносова и Зубковой. Такой способ позволяет оперативно устранять ямы и трещины и улучшает условия для движения транспорта.

В Рязани с начала апреля приступили к ремонту дорожного покрытия на городских улицах. Об этом сообщил мэр города Борис Ясинский в своих соцсетях.

Сейчас бригады проводят ямочный ремонт горячим асфальтом на улицах Ломоносова и Зубковой. Такой способ позволяет оперативно устранять ямы и трещины и улучшает условия для движения транспорта.

Кроме того, на улице Вознесенской уже начали капитальный ремонт: рабочие провели фрезеровку и уложили нижний слой асфальта, отрегулировали люки.

До конца месяца работы стартуют на большинстве запланированных участков, кроме поселка Божатково, улицы Животноводческой и Куйбышевского шоссе — там подрядчики выйдут в мае.

Фото: соцсети Бориса Ясинского.