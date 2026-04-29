Ясинский рассказал о планах на ремонт дорог в 2026 году

Ремонт затронул восемь участков по областной программе поддержки местных инициатив и 11 — по новой программе «Окраина». Параллельно продолжаются работы по двухлетним контрактам еще на 11 объектах. Как только позволила погода, бригады вышли на большинство площадок, что, по словам главы администрации, позволит своевременно сдать объекты и обеспечить комфортное движение в ближайшее время. В частности, ремонт улицы Есенина планируют завершить в течение недели. На 2026 год уже запланирован ремонт дороги в поселке Божатково и участков на Куйбышевском шоссе. Ясинский отметил, что после зимы дорожная сеть оказалась в сложном состоянии, поэтому город сразу приступил к ямочному ремонту. Нестабильная погода внесла коррективы в графики.

Мэр Рязани Борис Ясинский отчитался о ремонте дорог в городе. Об этом он рассказал на своем публичном отчете перед жителями.

Ремонт затронул восемь участков по областной программе поддержки местных инициатив и 11 — по новой программе «Окраина». Параллельно продолжаются работы по двухлетним контрактам еще на 11 объектах. Как только позволила погода, бригады вышли на большинство площадок, что, по словам главы администрации, позволит своевременно сдать объекты и обеспечить комфортное движение в ближайшее время. В частности, ремонт улицы Есенина планируют завершить в течение недели.

На 2026 год уже запланирован ремонт дороги в поселке Божатково и участков на Куйбышевском шоссе. Ясинский отметил, что после зимы дорожная сеть оказалась в сложном состоянии, поэтому город сразу приступил к ямочному ремонту. Нестабильная погода внесла коррективы в графики. Например, улицу Зубковой отфрезеровали десять дней назад, но укладка асфальта откладывается до улучшения условий. Как только погода позволит, работы завершат в полном объеме, заявил мэр.

«Из зимы вышли со сложными дорогами, в настоящее время приступили к ямочному ремонту. Наша погода — то ли зимняя весна, то ли весенняя зима — постоянно держит нас в тонусе», — отметил Борис Ясинский.

Также Ясинский отметил, что продолжится обустройство остановок общественного транспорта. При поддержке депутатов в 2025 году отремонтировали дороги в 45 дворах, установили детские и спортивные площадки в 40, а три территории благоустроили комплексно. На 2026 год запланированы работы больше чем в 50 дворах.

Ранее в мэрии заявляли, что в Рязани необходимо починить 40 тысяч м² дорог, деньги есть только на 5 тысяч м2.