Рязанцы сообщили о яме на повороте с улицы Советской Армии на улицу Зубковой
Об этом сообщили в телеграм-канале «RZN LIFE». Очевидец уточнил, что пробил колесо на данном участке дороги. «Аккуратно, здесь злющая яма по левой полосе, пробил колесо…», — пишет водитель. Рязанцы выразили недовольство состоянием дорог в городе.
