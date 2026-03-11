Рязанцы сообщили о яме на повороте с улицы Советской Армии на улицу Зубковой

Об этом сообщили в телеграм-канале «RZN LIFE». Очевидец уточнил, что пробил колесо на данном участке дороги. «Аккуратно, здесь злющая яма по левой полосе, пробил колесо…», — пишет водитель. Рязанцы выразили недовольство состоянием дорог в городе.