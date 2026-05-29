Прокуратура направила в суд дело жителя Чучковского района о ДТП со смертью ребенка

Как установило следствие, обвиняемый, лишенный прав, в июле 2025 года на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу малолетнему водителю самоходного транспортного средства. Произошло столкновение, ребенок получил тяжкие травмы, а водитель легковушки скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего без помощи. В машине скорой мальчик скончался.

Прокурор Чучковского района Виталий Мартынов утвердил обвинительное заключение в отношении 38-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Как установило следствие, обвиняемый, лишенный прав, в июле 2025 года на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу малолетнему водителю самоходного транспортного средства. Произошло столкновение, ребенок получил тяжкие травмы, а водитель легковушки скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего без помощи. В машине скорой мальчик скончался.

Кроме того, фигуранта обвиняют в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью в ходе семейного конфликта. Дело передано в Шиловский районный суд.

Напомним, семилетний ребенок погиб на месте ДТП от полученных травм. Прокуратура начала проверку.

Позже следком возбудил уголовное дело после гибели ребенка в ДТП в Чучковском районе.