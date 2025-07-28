Найден водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП с ребенком в Чучковском районе

ДТП произошло в Завидовском сельском поселении 27 июля. Как рассказал прокурор Чучковского района Виталий Мартынов, несовершеннолетний, передвигавшийся на самодельном багги по дороге из Завидова в Назаровку, столкнулся с выехавшим навстречу автомобилем. Ребенок погиб. Водитель скрылся с места, его личность установили — им оказался местный житель. Также найден побывавший в аварии автомобиль. Напомним, семилетний ребенок погиб на месте ДТП от полученных травм. Прокуратура начала проверку.

Установлены новые обстоятельства ДТП в Чучковском районе, в котором погиб семилетний ребенок. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на прокуратуру.

ДТП произошло в Завидовском сельском поселении 27 июля. Как рассказал прокурор Чучковского района Виталий Мартынов, несовершеннолетний, передвигавшийся на самодельном багги по дороге из Завидова в Назаровку, столкнулся с выехавшим навстречу автомобилем.

Ребенок погиб. Водитель скрылся с места, его личность установили — им оказался местный житель. Также найден побывавший в аварии автомобиль.

Напомним, семилетний ребенок погиб на месте ДТП от полученных травм. Прокуратура начала проверку.

Позже следком возбудил уголовное дело после гибели ребенка в ДТП в Чучковском районе.