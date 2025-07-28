Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
27°
Втр, 29
28°
Срд, 30
28°
ЦБ USD 79.58 0.03 29/07
ЦБ EUR 93.21 -0.14 29/07
Нал. USD 81.00 / 80.50 28/07 18:30
Нал. EUR 94.20 / 94.00 28/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 152
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 209
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
5 971
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
20 244
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Найден водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП с ребенком в Чучковском районе
ДТП произошло в Завидовском сельском поселении 27 июля. Как рассказал прокурор Чучковского района Виталий Мартынов, несовершеннолетний, передвигавшийся на самодельном багги по дороге из Завидова в Назаровку, столкнулся с выехавшим навстречу автомобилем. Ребенок погиб. Водитель скрылся с места, его личность установили — им оказался местный житель. Также найден побывавший в аварии автомобиль. Напомним, семилетний ребенок погиб на месте ДТП от полученных травм. Прокуратура начала проверку.

Установлены новые обстоятельства ДТП в Чучковском районе, в котором погиб семилетний ребенок. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на прокуратуру.

ДТП произошло в Завидовском сельском поселении 27 июля. Как рассказал прокурор Чучковского района Виталий Мартынов, несовершеннолетний, передвигавшийся на самодельном багги по дороге из Завидова в Назаровку, столкнулся с выехавшим навстречу автомобилем.

Ребенок погиб. Водитель скрылся с места, его личность установили — им оказался местный житель. Также найден побывавший в аварии автомобиль.

Напомним, семилетний ребенок погиб на месте ДТП от полученных травм. Прокуратура начала проверку.

Позже следком возбудил уголовное дело после гибели ребенка в ДТП в Чучковском районе.