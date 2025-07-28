В Рязани на выходных в аварии погиб 7-летний ребенок

27 июля в Чучковском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили на сайте МВД по региону. Неустановленный водитель сбил самодельное транспортное средство, за рулем которого находился 7-летний ребенок. В результате аварии мальчик скончался от полученных травм. По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.