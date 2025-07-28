Стали известны подробности аварии с несовершеннолетним в Чучковском районе

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва прокуратура Чучковского района начала проверку по факту ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. На место происшествия выехал прокурор района Виталий Мартынов. Установлено, что 27 июля 2025 года 7-летний ребенок передвигался на самодельном багги по дороге из села Завидова в село Назаровка. В этот момент ему на встречу выехал автомобиль, произошло столкновение, после которого водитель скрылся с места происшествия. Проводится проверка. Прокуратура также контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами следствия.

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва прокуратура Чучковского района начала проверку по факту ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехал прокурор района Виталий Мартынов. Установлено, что 27 июля 2025 года 7-летний ребенок передвигался на самодельном багги по дороге из села Завидова в село Назаровка. В этот момент ему на встречу выехал автомобиль, произошло столкновение, после которого водитель скрылся с места происшествия.

Проводится проверка. Прокуратура также контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами следствия.

Фото: Прокуратура Рязанской области