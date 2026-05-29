На улице Почтовой в Рязани начали устанавливать новые вазоны

На улице Почтовой в Рязани начали установку новых вазонов для цветов. Об этом РЗН. Инфо сообщили очевидцы.

Кадры сделаны с утра 29 мая.

Напомним, 23 мая рязанцы сообщили, что с пешеходной улицы убрали все лавки. Позже выяснилось, что их оставили в начале и в конце улицы.

Ранее мэр Борис Ясинский заявлял о планах убрать часть скамеек с улицы Почтовой, «чтобы там собиралось меньше людей». В том числе планы были связаны с мусором, который не успевают убирать службы.

При этом нарколог считал, что демонтаж скамеек на Почтовой не поможет.

Уже 25 мая на пешеходной улице произошла драка.