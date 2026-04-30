Нарколог заявил, что демонтаж скамеек на Почтовой даст обратный эффект

Инициативы по демонтажу скамеек и сокращению работы кафе на улице Почтовой в Рязани могут не дать ожидаемого результата. Об этом заявил нарколог и психиатр, доктор медицинских наук Алексей Меринов, сообщает РРОО «Регион для жизни». «К сожалению, одни лишь ограничительные меры обычно не дают стойкого эффекта без комплексного подхода», — отметил он, напомнив о примерах «сухого закона» и антиалкогольных кампаний, которые приводили к обратным последствиям.

Ранее администрация города предложила убрать часть лавочек и рекомендовать заведениям общепита сократить режим работы — такие меры должны снизить ночные скопления людей и случаи распития алкоголя.

Однако, по словам Меринова, одних ограничений недостаточно.

Эксперт считает, что проблема шире, чем количество скамеек или заведений. Ключевую роль играет формирование культуры потребления алкоголя — через семью, образование и медиа.

При этом он предложил дополнить ограничения профилактикой: размещать социальную рекламу о последствиях употребления, развивать доступный безалкогольный досуг и рассматривать законодательные инициативы.

Фото: РРОО «Регион для жизни».