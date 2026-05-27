Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет в СИЗО еще месяц

Заседание состоялось во вторник, 26 мая. Суд удовлетворил ходатайство и оставил Николая Любимова в СИЗО. Решение вступит в силу 30 мая. В пресс-службе Мосгорсуда РЗН. Инфо сообщили, что срок содержания под стражей продлили до 20 июня 2026 года. Напомним, Николая Любимова задержали 11 декабря 2024 года в здании Следственного комитета в Москве. Его обвиняют в получении взяток, сумма которых составляет более 270 миллионов рублей. По данным следствия, Любимов получил деньги за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство, а также содействие в заключении госконтрактов на поставку медоборудования.

Ранее адвокат просил перевести экс-губернатора под домашний арест, потому что обвиняемый «включен в санкционный список Евросоюза, в связи с чем не может скрыться».

