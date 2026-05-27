Экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет в СИЗО еще месяц
Московский городской суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова. Информация содержится в картотеке дела.

Заседание состоялось во вторник, 26 мая. Суд удовлетворил ходатайство и оставил Николая Любимова в СИЗО. Решение вступит в силу 30 мая.

В пресс-службе Мосгорсуда РЗН. Инфо сообщили, что срок содержания под стражей продлили до 20 июня 2026 года.

Напомним, Николая Любимова задержали 11 декабря 2024 года в здании Следственного комитета в Москве. Его обвиняют в получении взяток, сумма которых составляет более 270 миллионов рублей. По данным следствия, Любимов получил деньги за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство, а также содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования.

Ранее адвокат просил перевести экс-губернатора под домашний арест, потому что обвиняемый «включен в санкционный список Евросоюза, в связи с чем не может скрыться».

Подробнее о деле бывшего главы региона Николая Любимова можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.