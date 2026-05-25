Рязанцы вновь заметили машины со скрытыми номерами на платной парковке в центре
Рязанцы вновь заметили машины со скрытыми номерами на платной парковке на улице Право-Лыбедской. Фотографии прислали читатели РЗН. Инфо.

На фото можно увидеть несколько автомобилей с закрытыми регистрационными номерами. На некоторых машинах регистрационные знаки вовсе сняты, на других закрыты бумажкой или медицинской маской.

Рязанец, поделившейся ситуацией с редакцией, отметил, что долго искал место на забитой парковке, хотя платит за абонемент.

Напомним, подобные фото читатели присылают не в первый раз. На парковке даже замечали люксовый кроссовер с заклеенными номерами.

В мэрии на запрос РЗН. Инфо отвечали, что скрытые номера не спасут от штрафов за нарушение правил платной парковки. Фотофиксация, не прошедшая автоконтроль системы, направляется на ручной контроль, где должностное лицо может подтвердить или скорректировать распознанный номер машины, подчеркивали в горадминистрации.