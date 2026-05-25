Рязанцы вновь заметили машины со скрытыми номерами на платной парковке в центре

Рязанцы вновь заметили машины со скрытыми номерами на платной парковке на улице Право-Лыбедской. Фотографии прислали читатели РЗН. Инфо. На фото можно увидеть несколько автомобилей с закрытыми регистрационными номерами. На некоторых машинах регистрационные знаки вовсе сняты, на других закрыты бумажкой или медицинской маской. Рязанец, поделившейся ситуацией с редакцией, отметил, что долго искал место на забитой парковке, хотя платит за абонемент. Напомним, подобные фото читатели присылают не в первый раз. На парковке даже замечали люксовый кроссовер с заклеенными номерами. В мэрии на запрос РЗН. Инфо отвечали, что скрытые номера не спасут от штрафов за нарушение правил платной парковки.

