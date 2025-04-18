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Мэрия: скрытые номера не спасут от штрафов за нарушение правил платной парковки
В мэрии рассказали, что информационная система платных парковок не только фиксирует нарушителей, которые не оплатили платную парковку, но и анализирует все фотофиксации. В базе данных хранится история по всем автомобилям, с использованием которой формируются штрафы.

Горадминистрация пояснила механику выписывания штрафов за нарушение правил платной парковки, когда номера машины скрыты. Комментарий дали РЗН. Инфо в пятницу, 18 апреля.

В мэрии рассказали, что информационная система платных парковок не только фиксирует нарушителей, которые не оплатили платную парковку, но и анализирует все фотофиксации. В базе данных хранится история по всем автомобилям, с использованием которой формируются штрафы.

«Кроме того, фотофиксации, не прошедшие автоконтроль системы, направляются на ручной контроль, где должностное лицо может подтвердить или скорректировать распознанный номер машины», — подчеркнули в администрации.

Таким образом, водители, сознательно закрывающие номерные знаки, все равно привлекаются к административной ответственности, добавили в мэрии.

Напомним, рязанцы с абонементами неоднократно жаловались на забитые платные парковки в центре города машинами со скрытыми номерами.

В 2019 году РЗН. Инфо писала материал о том на что идут рязанцы, чтобы не платить за парковку. С тех пор машин со скрытыми номерами в центре меньше не стало.