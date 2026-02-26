На платной парковке в Рязани заметили люксовый кроссовер с заклеенными номерами

Инцидент произошел утром 26 февраля на улице Право-Лыбедской. «Люксовый кроссовер BMW X7 ценой более 20 млн рублей экономит на парковке», — отметил читатель.

На платной парковке в Рязани заметили люксовый кроссовер с заклеенными номерами. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

Инцидент произошел утром 26 февраля на улице Право-Лыбедской.

«Люксовый кроссовер BMW X7 ценой более 20 млн рублей экономит на парковке», — отметил читатель.

Ранее в мэрии сообщали, что информационная система платных парковок не только фиксирует нарушителей, которые не оплатили платную парковку, но и анализирует все фотофиксации. В базе данных хранится история по всем автомобилям, с использованием которой формируются штрафы.

«Кроме того, фотофиксации, не прошедшие автоконтроль системы, направляются на ручной контроль, где должностное лицо может подтвердить или скорректировать распознанный номер машины», — подчеркнули в администрации.

Таким образом, водители, сознательно закрывающие номерные знаки, все равно привлекаются к административной ответственности, добавили в мэрии.