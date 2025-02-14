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Рязанцы пожаловались на забитую платную парковку машинами со скрытыми номерами
По их словам, платная парковка на улице Радищева и Право-Лыбедской занята транспортными средствами со скрытыми регистрационными знаками. Таким образом машина, которая фиксирует номера с помощью камеры, не может «выписать им штраф».

Рязанцы с абонементами пожаловались на забитую платную парковку машинами со скрытыми номерами. Об этом читатели сообщили в редакцию РЗН. инфо.

По их словам, платная парковка на улице Радищева и Право-Лыбедской занята транспортными средствами со скрытыми регистрационными знаками. Таким образом машина, которая фиксирует номера с помощью камеры, не может «выписать им штраф».

«Я плачу за абонемент, а встать нигде невозможно. Может администрация города займется уже этим вопросом», — заявили читатели.

По их словам, «уклонисты» от платы за парковку используют банковские карты, стикеры, скотч и номера на магнитах.

Отметим, что в Москве и Санкт-Петербурге с подобной проблемой борются с помощью инспектора платных парковок, который может самостоятельно убрать препятствия с номерных знаков, для фиксации номера. При это вызывать сотрудника ГИБДД он не обязан.

В 2019 году редакция уже писала о десятках машин в Рязани, которые скрывают номера, чтобы не платить за платные парковки. С тех пор проблема не решена.

Напомним, с 2023 года оператором платных парковок в Рязани является муниципальное учреждение «Техобеспечение».