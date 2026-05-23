В Рязанской области объявили отбой беспилотной опасности

Отбой угрозе атаки БПЛА на территории Рязанской области объявлен 23 мая в 10:53. Опасность действовала с вечера 22 мая. Ночью над Рязанской областью сбили 11 БПЛА. С утра 23 мая сообщалось о работе ПВО, количество сбитых беспилотников не уточнялось.