Над Рязанской областью сбили 11 БПЛА, обломки упали на промышленном объекте
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что сегодня ночью над территорией региона средствами ПВО было уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов. По данным МО РФ всего ночью над Россией перехватили 348 беспилотников.

Как рассказал Малков, по предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет. В одном из муниципальных округов обломки сбитого дрона упали на территорию промышленного объекта. На месте уже работают оперативные службы, специалисты осматривают территории и ликвидируют последствия.

Как отметили в Министерстве обороны России, в период с 20:00 22 мая до 7:00 23 мая дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 348 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки отражали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В 21:33 22 мая была объявлена опасность БПЛА на территории региона.