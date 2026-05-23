Отмечается, что в период с 7.00 до 9.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской и Рязанской областей.

Силы ПВО вновь уничтожили беспилотник над Рязанской областью. Утреннюю сводку опубликовали в МО РФ.

Количество сбитых БПЛА не уточняется.

Напомним, губернатор сообщал, что ночью 23 мая над территорией региона сбили 11 БПЛА. Обломки упали на территории промышленного предприятия.