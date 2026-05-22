В Рязанской области снова объявили беспилотную опасность

Об этом сообщили в РСЧС. Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 21:33 22 мая. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам. Тел.: 112», — говорится в сообщении.