В Рязани начали искать домашних животных, которые пропали после атаки БПЛА

В Рязани начали искать домашних животных, которые пропали после атаки БПЛА. Об этом РЗН. Инфо рассказала читательница.

По словам Виктории, после атаки БПЛА на Рязань 15 мая потерялись собака Аля и кошка Ева.

«Собаку Алю вывели сотрудники МЧС, информацию подтвердили лично. Привязали к дереву, а примерно через час она исчезла. Сама хозяйка собаки сейчас находится в больнице», — поделилась девушка.

Уточняется, что Аля пугливая и, скорее всего, сбежала, чтобы где-то отсидеться. Кроме того, в квартире вместе с собакой проживали две кошки. Одну из них спас сотрудник МЧС, сейчас она проходит лечение. А кошечка Ева сбежала. Однако недавно ее заметили недалеко от пострадавшего дома.

Рязанцев попросили о помощи в поисках. Если кто-то найдет собаку Алю или кошку Еву, необходимо обратиться к Виктории Вконтакте или по номеру телефона: +7 (977) 660-67-97 .

Ранее пострадавший от атаки БПЛА дом в Рязани проверили на безопасность. Согласно экспертизе, конструкции подъездов №№ 9 и 10 дома № 42 на улице Новоселов находятся в аварийном состоянии. Принято решение о демонтаже этих секций.

Напомним, в массовой атаке БПЛА на Рязанскую область 15 мая пострадали 28 человек. Четверо погибли, в том числе ребенок.

