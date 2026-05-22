Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Рязанскую область
БПЛА самолетного типа над Рязанской областью перехвачены в период с 8.00 до 14.00 22 мая. Точное число уничтоженных дронов не указано. Всего за это время над Россией сбили 65 украинских беспилотников.
Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.
БПЛА самолетного типа над Рязанской областью перехвачены в период с 8.00 до 14.00 22 мая. Точное число уничтоженных дронов не указано.
Всего за это время над Россией сбили 65 украинских беспилотников.
Ранее губернатор региона Павел Малков сообщал, что вечером 21 мая и ночью 22 числа над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА.
В регионе действовала беспилотная опасность.