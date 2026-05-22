В Рязанской области отменили повторную угрозу БПЛА
Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 14:14. Она действовала с 12:16. Ранее губернатор региона Павел Малков сообщал, что вечером и ночью над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА.
В Рязанской области отменили повторную угрозу БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 14:14.
Она действовала с 12:16.
Ранее губернатор региона Павел Малков сообщал, что вечером и ночью над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА.