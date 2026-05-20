Власти Рязани пообещали очистить Черезовские пруды после массовой гибели черепах

Мэрия Рязани и министерство природопользования региона предоставили развернутые ответы на запросы РЗН. инфо о массовой гибели черепах в Черезовских прудах. В горадминистрации сообщили, что первые случаи гибели земноводных отмечались еще в первой декаде мая 2024 года, а не только в текущем сезоне. Погибшая в 2026 году черепаха была передана в ГБУ РО «Рязанская городская ветеринарная станция», однако результаты исследования биоматериала до сих пор не готовы. При этом пробы воды показали, что содержание нефтепродуктов, хлоридов, аммиака и ионов аммония не превышает предельно допустимых концентраций.

Мэрия Рязани и министерство природопользования региона предоставили развернутые ответы на запросы РЗН. инфо о массовой гибели черепах в Черезовских прудах.

В горадминистрации сообщили, что первые случаи гибели земноводных отмечались еще в первой декаде мая 2024 года, а не только в текущем сезоне.

Погибшая в 2026 году черепаха была передана в ГБУ РО «Рязанская городская ветеринарная станция», однако результаты исследования биоматериала до сих пор не готовы.

При этом пробы воды, направленные в лабораторию МП «Водоканал города Рязани» на экспертизу, показали, что содержание нефтепродуктов, хлоридов, аммиака и ионов аммония не превышает предельно допустимых концентраций.

В мэрии отметили, что Черезовские пруды, включая пруд «Серая шейка», не оформлены в муниципальную собственность. Водоемы расположены на земельных участках, предоставленных в постоянное пользование МБУ «Управление по делам территории города Рязани» для обслуживания зеленой зоны.

«В рамках имеющихся полномочий, в ближайшее время планируется проведение экологического мероприятия по очистке береговой полосы пруда и кромки воды от мусора», — подчеркнули в горадминистрации.

Тем временем специалисты минприроды области провели выездное обследование территории прудов без взаимодействия с контролируемыми лицами. Инспекторы не обнаружили черепах в пруду у дома № 5 по улице Тимакова, но в «Серой шейке» на улице Новоселов присутствовало большое количество живых черепах разного вида и несколько мертвых особей.

Также в минприроды отметили, что радужные и маслянистые разводы на воде, о которых сообщали рязанцы, во время осмотра не зафиксированы — вода природного цвета и без запаха.

Как считают специалисты министерства, наиболее вероятно, что в пруд черепах выпустили бывшие владельцы, не справившиеся с уходом за домашними питомцами.

«Гибель черепах может быть вызвана естественными причинами», — подчеркнули в министерстве.

В ответе мэрии также подчеркнули, что за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь загрязнение, для граждан предусмотрены штрафы от 2,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 80 тысяч, для юридических лиц — от 150 до 300 тысяч.

Напомним, рязанцы были обеспокоены состоянием Черезовских прудов, где массово гибнут черепахи.

Фото: РРОО «Регион для жизни».