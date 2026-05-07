В рязанском пруду заметили мертвую черепаху

Мертвую черепаху засняли в Черезовском пруду «Серой Шейки». Одни местные жители в комментариях под постом предположили, что она погибла из-за загрязненной воды. Рязанцы отметили, что они много лет наблюдали за черепахами, обитающими в пруду. «Они там даже размножались, приживались на удивление. Было очень много», — написал один из жителей. Другие рязанцы выразили мнение, что черепаху выбросили в пруд люди.

Кроме того, на опубликованных фото можно увидеть, что выложенные плиткой дорожки частично развалились. Лавочка и мусорный бак повреждены.

Ранее рязанцы жаловались на состояние дорожек и помостов у Черезовских прудов. Позже стало известно, что на благоустройство выделили еще 10 миллионов рублей.