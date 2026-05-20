Суд оштрафовал подрядчика строительства школы в Касимове на 300 000 рублей за обрушение конструкций

Арбитражный суд Рязанской области привлек ООО «Термис» к ответственности за грубые нарушения при строительстве школы на 960 мест в Касимове. В январе 2026 года на объекте обрушились несущие фермы покрытия. Проверка показала, что подрядчик не выполнил сварные соединения в узлах полуферм, допустил низкое качество швов и прожиги отверстий сваркой в верхнем поясе ферм.

Об этом сообщили в пресс-службе арбитражного суда Рязанской области.

Суд признал, что эти отступления от проекта создали реальную угрозу жизни и здоровью людей, поэтому штраф заменить на предупреждение нельзя. Компании назначили штраф в 300 000 рублей. Решение пока не вступило в силу.

Отметим, что ООО «Термис» также является подрядчиком строительства филиала больницы № 11 в рязанской Песочне. Там работы неоднократно срывали сроки, а готовность объекта оценивается всего в 30-35%. Прокуратура через суд пытается признать недействительным одно из допсоглашений и взыскать с компании деньги.

Напомним, в январе 2026 года в Касимове у строящейся школы была частично нарушена целостность кровли. В прокуратуре проводили проверку инцидента. Исследовали проектную документацию и соответствие работ по утвержденному проекту.