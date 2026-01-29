Власти завили, что в Касимове у строящейся школы частично нарушена целостность крыши

В Касимове у строящейся частично нарушена целостность кровли. Об этом сообщили под постами губернатора Павла Малкова местные жители, в Касимовском муниципальном округе подтвердили информацию.

Как рассказали в администрации округа, строящаяся школа на улице Гагарина в Касимове еще не сдана, продолжается строительство.

«Произошло частичное нарушение кровли над актовым залом. По результатам экспертизы выявили нарушения при производстве работ со стороны подрядчика. Помимо этого обследовали всю крышу для проверки конструктивных элементов. Сейчас подрядчик устраняет выявленные недостатки», — написали в округе.

Фото — Telegram-канал главы администрации Касимовского округа.