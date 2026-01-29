Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
-12°
Сбт, 31
-13°
Вск, 01
-16°
ЦБ USD 75.73 -0.3 31/01
ЦБ EUR 90.47 -0.51 31/01
Нал. USD 76.07 / 76.85 30/01 18:25
Нал. EUR 90.61 / 91.70 30/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
4 часа назад
141
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 231
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 850
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 163
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Власти завили, что в Касимове у строящейся школы частично нарушена целостность крыши
В Касимове у строящейся частично нарушена целостность кровли. Об этом сообщили под постами губернатора Павла Малкова местные жители, в Касимовском муниципальном округе подтвердили информацию.

В Касимове у строящейся школы частично нарушена целостность кровли. Об этом сообщили под постами губернатора Павла Малкова местные жители, в Касимовском муниципальном округе подтвердили информацию.

Как рассказали в администрации округа, строящаяся школа на улице Гагарина в Касимове еще не сдана, продолжается строительство.

«Произошло частичное нарушение кровли над актовым залом. По результатам экспертизы выявили нарушения при производстве работ со стороны подрядчика. Помимо этого обследовали всю крышу для проверки конструктивных элементов. Сейчас подрядчик устраняет выявленные недостатки», — написали в округе.

Фото — Telegram-канал главы администрации Касимовского округа.