Прокуратура проверит стройку школы в Касимове после инцидента с крышей

Прокуратура проверит подрядчика стройки школы в Касимове, где произошло «частичное нарушение кровли». Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Как отметили в прокуратуре, проверку проведут по проектной документации и соответствию работ по утвержденному проекту.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности», — подчеркнули в ведомстве.
Также оценят качество материалов, из которых строили здание. Провести проверку поручил прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев.
Напомним, в администрации округа рассказали, что строящаяся школа на улице Гагарина в Касимове еще не сдана, строительство продолжается.
«Произошло частичное нарушение кровли над актовым залом. По результатам экспертизы выявили нарушения при производстве работ со стороны подрядчика. Помимо этого обследовали всю крышу для проверки конструктивных элементов. Сейчас подрядчик устраняет выявленные недостатки», — написали в округе.