Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
-12°
Сбт, 31
-13°
Вск, 01
-16°
ЦБ USD 75.73 -0.3 31/01
ЦБ EUR 90.47 -0.51 31/01
Нал. USD 76.07 / 76.85 30/01 18:25
Нал. EUR 90.61 / 91.70 30/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
4 часа назад
141
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
1 231
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 850
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 163
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Прокуратура проверит стройку школы в Касимове после инцидента с крышей
Как отметили в прокуратуре, проверку проведут по проектной документации и соответствию работ по утвержденному проекту. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности», — подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура проверит подрядчика стройки школы в Касимове, где произошло «частичное нарушение кровли». Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Как отметили в прокуратуре, проверку проведут по проектной документации и соответствию работ по утвержденному проекту.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности», — подчеркнули в ведомстве.

Также оценят качество материалов, из которых строили здание. Провести проверку поручил прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев.

Напомним, в администрации округа рассказали, что строящаяся школа на улице Гагарина в Касимове еще не сдана, строительство продолжается.

«Произошло частичное нарушение кровли над актовым залом. По результатам экспертизы выявили нарушения при производстве работ со стороны подрядчика. Помимо этого обследовали всю крышу для проверки конструктивных элементов. Сейчас подрядчик устраняет выявленные недостатки», — написали в округе.