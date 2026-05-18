В рязанском селе понизилась река, дорогу для пешеходов открыли

18 мая понизился уровень воды в реке Ташенка. Пешеходное сообщение по дороге к деревне Колубердеево Касимовского округа восстановлено. Для транспорта есть объездная дорога. Жизнеобеспечение не нарушено. Напомним, в конце марта из-за подъема реки Ташенка под воду ушел 25-метровый участок дороги возле деревни Колубердеево. Организовывали лодочную переправу. Позже стало известно, что участок дороги, ведущий к населенным пунктам Колубердеево и Ташенка, размыло. Жителям доставляли пенсию на лодке.

