В МЧС предупредили о размытии участка дороги в Касимовском округе

В Касимовском округе Рязанской области произошли значительные разрушения на участке дороги, ведущем к населённым пунктам Колубердеево и Ташенка. В результате размыва транспортное сообщение в этом районе было нарушено, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Для обеспечения передвижения местных жителей организован объездной путь, а также лодочная переправа. Власти напоминают, что в регионе в целом подтоплено 13 низководных мостов и 4 участка дорог.

В Касимовском округе Рязанской области произошли значительные разрушения на участке дороги, ведущем к населённым пунктам Колубердеево и Ташенка. В результате размыва транспортное сообщение в этом районе было нарушено, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Для обеспечения передвижения местных жителей организован объездной путь, а также лодочная переправа.

Власти напоминают, что в регионе в целом подтоплено 13 низководных мостов и 4 участка дорог.