В Кораблинском округе из-за подъема воды в реке Мостья подтопило низководный мост около села Пустотино. Уровень воды поднялся на 30 сантиметров. В Спасском округе на 40 сантиметров поднялась река Истья. Затоплен низководный мост около деревень Острая Лука, Ерофеевская Слобода. В Путятинском округе зафиксирован подъем воды в реке Пара. В Касимовском округе из-за подъема воды в реке Ташинка под воду ушел 25-метровый участок дороги возле деревни Колубердеево. Из-за подъема реки Пара перекрыто движение на мостах в Сапожковском округе: на дороге Кривель — Скит; на дороге Морозовы Борки — Ширино.

В Рязанской области затопило еще пять мостов и дорогу. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службах ГУ МЧС по региону и минтранса.

В Кораблинском округе из-за подъема воды в реке Мостья подтопило низководный мост около села Пустотино. Уровень воды поднялся на 30 сантиметров. Транспортное сообщение приостановлено. Организована лодочная переправа.

В Спасском округе на 40 сантиметров повысился уровень в реке Истья. Затоплен низководный мост около деревень Острая Лука, Ерофеевская Слобода.

В Путятинском округе зафиксирован подъем воды в реке Пара. Подтоплен низководный мост, соединяющий села Береговое и Летники. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Есть объездной путь (дорога от села Летники 4 км до трассы Ряжск — Касимов и 9 км до трассы М-5, расстояние по трассе М-5 до поворота на село Береговое — 6 км, от трассы М-5 до села Береговое — 5 км).

В Касимовском округе из-за подъема воды в реке Ташинка под воду ушел 25-метровый участок дороги возле деревни Колубердеево.

Есть объездная проселочная дорога через деревни Баишево, Давыдово протяженностью 5 км. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Пожарная безопасность организована. Медобслуживание населения осуществляется. Организована лодочная переправа.

По данным регионального минтранса, из-за подъема реки Пара перекрыто движение на мостах в Сапожковском округе:

на дороге Кривель — Скит;

на участке Морозовы Борки — Ширино.

Ранее закрыли проезд по мосту через реку Хупта на автодороге Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов.