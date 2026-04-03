Жителям отрезанных рязанских населенных пунктов доставили пенсию на лодке

Об этом 3 апреля сообщил глава Касимовского округа Иван Бахилов в своих соцсетях. На этой неделе он встретился с жителями поселка Ташенка и деревни Колубердеево. «Главной проблемой, озвученной селянами, стала организация доставки писем и пенсий. Люди, оказавшиеся в такой ситуации, были обеспокоены возможностью своевременно получить свои выплаты. Сегодня, менее чем через двое суток после нашей встречи, просьба жителей была полностью выполнена», — написал Бахилов. Почтальон, сопровождаемый группой волонтеров, успешно добрался до Ташенки и Колубердеево.

Напомним, из-за половодья жители населенных пунктов оказались временно отрезаны от «большой земли».

Фото и видео: Telegram-канал Ивана Бахилова.