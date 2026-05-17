В Рязанской области повторно объявлена беспилотная опасность
Угрозу атаки объявили в 00.00 17 мая. Жителей призвали не подходить к окнам, избегать открытых участков. В 6.10 рязанцев предупредили о сохранении беспилотной опасности. Напомним, угроза действовала с 1.55 до 22.58 16 мая. Всего в субботу в Рязанской области отразили четыре атаки БПЛА.
В Рязанской области повторно объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Угрозу атаки объявили в 00.00 17 мая. Жителей призвали не подходить к окнам, избегать открытых участков. В 6.10 рязанцев предупредили о сохранении беспилотной опасности.
Напомним, угроза действовала с 1.55 до 22.58 16 мая.
Всего в субботу в Рязанской области отразили четыре атаки БПЛА.