В Рязанской области повторно объявлена беспилотная опасность

Угрозу атаки объявили в 00.00 17 мая. Жителей призвали не подходить к окнам, избегать открытых участков. В 6.10 рязанцев предупредили о сохранении беспилотной опасности. Напомним, угроза действовала с 1.55 до 22.58 16 мая. Всего в субботу в Рязанской области отразили четыре атаки БПЛА.