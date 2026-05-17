В Рязанской области отменили угрозу атаки БПЛА

Беспилотную опасность отменили в 11.07. Она действовала с 00.00 17 мая. В РСЧС призывали не подходить к окнам, избегать открытых участков. Ранее власти предупредили жителей Рязани и Рязанского округа об уничтожении обломков БПЛА.