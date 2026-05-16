В Рязанской области ночью сбили БПЛА. Об этом сообщили в МО РФ 16 мая.

Количество беспилотников, сбитых над Рязанской областью, не уточняется. При этом рязанцам пришло оповещение от РСЧС, что на территории региона на 06:46 сохраняется беспилотная опасность.

Отмечается, что в течение прошедшей ночи в период с 20.00 15 мая до 7.00 16 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

БПЛА также сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, опасность атаки БПЛА объявили в 23:05 15 мая.