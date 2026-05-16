Губернатор прокомментировал дневную атаку БПЛА на Рязанскую область
16 мая средствами ПВО над территорией Рязанской области сбили четыре БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — отметил глава региона.
Губернатор прокомментировал дневную атаку БПЛА на Рязанскую область. Информация опубликована у него в соцсетях.
Напомним, с 15:00 до 20:00 средства ПВО перехватили БПЛА в Рязанской области.