ПВО вновь отразили атаку БПЛА на Рязанскую область

Отмечается, что в период с 9 до 15 часов 16 мая средствами противовоздушной обороны было сбито 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атаки отражали над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской, Рязанской и Московской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

ПВО вновь отразили атаку БПЛА на Рязанскую область. Об этом сообщили в МО РФ.

Отмечается, что в период с 9 до 15 часов 16 мая средствами противовоздушной обороны было сбито 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Атаки отражали над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской, Рязанской и Московской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

Напомним, в ночь с 15 на 16 мая в Рязанской области сбили два БПЛА. С утра сообщалось о еще одном сбитии беспилотника.