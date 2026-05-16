Губернатор Павел Малков раскрыл количество сбитых в Рязанской области БПЛА

Как написал глава региона, ночью 16 мая средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — подчеркнул Малков.

Напомним, в России в течение прошедшей ночи в период с 20.00 15 мая до 7.00 16 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотная опасность на территории Рязанской области действует с 23:05 15 мая.