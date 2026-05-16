В Рязанской области вновь сбили БПЛА

Всего в период с 7.00 до 9.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

В Рязанской области сбили еще БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Количество дронов, перехваченных на территории региона, не уточняется.

Напомним, ночью в Рязанской области перехватили два беспилотника. Пострадавших нет.