В рязанском Лесопарке отменили мероприятия до 17 мая

В Лесопарке Рязани отменили мероприятия, запланированные на 15, 16 и 17 мая. Об этом сообщили представители парка. Решение приняли в целях безопасности. Отменены: бесплатный спортивный клуб «ФИТ Girls: Лето в движении», городская высадка деревьев. Ранее сообщалось, что в Рязанской области начали отменять массовые мероприятия. В частности, не состоится фестиваль «Рязань молодёжная: ты в центре» на ВДНХ и праздничный концерт в Спасске ко Дню семьи.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области начали отменять массовые мероприятия. В частности, не состоится фестиваль «Рязань молодёжная: ты в центре» на ВДНХ и праздничный концерт в Спасске ко Дню семьи.

Напомним, ночью 15 мая Рязань подверглась массированной атаке БПЛА. По официальным данным, погибли три человека, еще 12 пострадали, среди них четверо детей.