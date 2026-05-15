Тульская область предложила помощь Рязани после атаки БПЛА
Тульская область готова оказать необходимую поддержку Рязанской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своих социальных сетях. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, подчеркнув готовность региона «подставить плечо» и помочь Рязанской области.
Тульская область готова оказать необходимую поддержку Рязанской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своих социальных сетях.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, подчеркнув готовность региона «подставить плечо» и помочь Рязанской области.
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что ночью регион подвергся атаке беспилотников. Были повреждены жилые дома и территория предприятия. Погибли четыре человека, среди них ребенок, еще несколько человек получили ранения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте.