Тульская область предложила помощь Рязани после атаки БПЛА

Тульская область готова оказать необходимую поддержку Рязанской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своих социальных сетях. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, подчеркнув готовность региона «подставить плечо» и помочь Рязанской области.