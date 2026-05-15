В Рязани после атаки БПЛА организована горячая линия для пострадавших
В Рязани после атаки БПЛА прокуратура организовала горячую линию. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: +7 (910) 631-08-17», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 15 мая рязанцев разбудили звуки грохота.

Позже стало известно, что в областном центре после атаки БПЛА повреждены два многоквартирных жилых дома. Трое погибли, еще 12 пострадали, в том числе дети. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий.

Организована эвакуация жителей. Развернуты пункты временного размещения. На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий атаки.

Занятия в школах и детсадах Октябрьского района Рязани отменены.