В Рязани после атаки БПЛА организована горячая линия для пострадавших

В Рязани после атаки БПЛА прокуратура организовала горячую линию. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.
«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия:
Напомним, ночью 15 мая рязанцев разбудили звуки грохота.
Позже стало известно, что в областном центре после атаки БПЛА повреждены два многоквартирных жилых дома. Трое погибли, еще 12 пострадали, в том числе дети. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий.
Организована эвакуация жителей. Развернуты пункты временного размещения. На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий атаки.
Занятия в школах и детсадах Октябрьского района Рязани отменены.