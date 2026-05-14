В мэрии Рязани прокомментировали спор вокруг бань на Семена Середы

В администрации Рязани прокомментировали ситуацию с банным комплексом № 1 на улице Семена Середы. В ответе на запрос РЗН. Инфо изложена правовая позиция города и хронология событий. Согласно документам, в январе 2021 года ООО «Результат» заключило договор аренды муниципального имущества на улице Семена Середы № 31 сроком на 10 лет для использования объекта в качестве оздоровительного комплекса. Договор предусматривает возможность досрочного расторжения по инициативе арендодателя, в том числе в одностороннем порядке — если принято решение о капремонте, сносе или использовании объекта для муниципальных нужд.

Весной 2024 года имущество передали из ведения МП «МКЦ» в МП «КОМПЛЕКС», а в конце 2024 года предприятие реорганизовали в ООО «КОМПЛЕКС». Соответствующие изменения внесены в договор аренды.

В феврале 2026 года Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск ООО «КОМПЛЕКС» о расторжении договора с ООО «Результат». Однако решение еще не вступило в законную силу, апелляционная жалоба арендатора принята к производству, дата заседания назначена, подчеркнули в мэрии.

В администрации рассказали, что 7 мая 2026 года состоялся личный прием с участием гендиректора ООО «Результат» Дмитрия Кривульца. Сейчас на рассмотрении находится его обращение от 24 апреля. При этом в мэрии отмечают, что жалоб от жителей на закрытие бани не поступало.

На страничке в соцсетях банного комплекса арендатор рассказал, как прошла встреча с властями. По словам представителя бизнеса, диалог продлился около 25 минут и свелся к рекомендации «разбираться в суде». Кривулец подчеркнул, что, по условиям договора, он обязан вернуть только то имущество, которое изначально передавалось по акту. Все новое оборудование — котельная, итальянское оснащение, системы газоснабжения — приобретено и установлено за собственные средства [около 12 миллионов рублей — прим. ред]. Его арендатор планирует демонтировать.

«И вот здесь начинается главный вопрос к администрации: как вы собираетесь сохранить работу бани, если из нее уйдет оборудование, на котором она сейчас фактически работает?

Чтобы снова запустить комплекс, потребуются серьезные вложения. Это уже не просто спор хозяйствующих субъектов. Это риск новой нагрузки на городской бюджет», — написано в посте.

Предприниматель также озвучил информацию о задолженности компании-арендатора перед налоговой службой свыше двух миллионов рублей.

Напомним, в 2020 году выяснилось, что предыдущий договор аренды с ООО «Банный сервис» был заключен с нарушениями антимонопольного законодательства и без согласования с администрацией. После проверок баню временно закрывали.

В январе 2021 года новым арендатором стало ООО «Результат». Предприниматель вложил в восстановление комплекса 12 миллионов рублей. Там перестроили котельную, провели газ, обновили помещения. О ситуации Дмитрий Кривулец рассказывал в видеообращении.