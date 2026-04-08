Глава СК вновь взял на контроль возведение свинокомплексов в Рязанской области

В интернете жители разместили видеообращение к Бастрыкину. Они рассказали, что около нескольких сел и деревень планируется размещение крупных животноводческих комплексов. По мнению жителей, это приведет к загрязнению атмосферного воздуха, а также водоемов и источников питьевой воды. Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Васильеву вновь возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах расследования.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело из-за строительства свинокомплексов в Михайловском округе. Об этом 8 апреля сообщили в информационном центре следкома.

В интернете жители разместили видеообращение к Бастрыкину. Они рассказали, что около нескольких сел и деревень планируется размещение крупных животноводческих комплексов. По мнению жителей, это приведет к загрязнению атмосферного воздуха, а также водоемов и источников питьевой воды.

Отмечается, что соответствующие изменения в генплан, правила землепользования и застройки населенных пунктов внесены с нарушениями: общественные слушания проведены без уведомления населения, граждане участие в них не принимали, заключение государственной экологической экспертизы отсутствует.

Как заявили жители, обращения в различные инстанции результатов не принесли. В СУ СКР по Рязанской области неоднократно возбуждались уголовные дела.

Зампрокурора Железнодорожного района Рязани Игорь Макеев, прокурор Михайловского района Максим Просянников, зампрокурора области Александр Качуренко отменили постановления о возбуждении уголовного дела. Обжалование первых трех решений результатов не принесло. Проводится дополнительная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Васильеву вновь возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах расследования.

Напомним, в 2024-м жители Михайловского округа выступали против строительства свинокомплекса.

Бастрыкин интересовался строительством в мае и октябре 2025 года.