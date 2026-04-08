ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
965
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
3 288
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 356
Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
25 марта 14:05
3 051
Глава СК вновь взял на контроль возведение свинокомплексов в Рязанской области
В интернете жители разместили видеообращение к Бастрыкину. Они рассказали, что около нескольких сел и деревень планируется размещение крупных животноводческих комплексов. По мнению жителей, это приведет к загрязнению атмосферного воздуха, а также водоемов и источников питьевой воды. Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Васильеву вновь возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах расследования.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело из-за строительства свинокомплексов в Михайловском округе. Об этом 8 апреля сообщили в информационном центре следкома.

В интернете жители разместили видеообращение к Бастрыкину. Они рассказали, что около нескольких сел и деревень планируется размещение крупных животноводческих комплексов. По мнению жителей, это приведет к загрязнению атмосферного воздуха, а также водоемов и источников питьевой воды.

Отмечается, что соответствующие изменения в генплан, правила землепользования и застройки населенных пунктов внесены с нарушениями: общественные слушания проведены без уведомления населения, граждане участие в них не принимали, заключение государственной экологической экспертизы отсутствует.

Как заявили жители, обращения в различные инстанции результатов не принесли. В СУ СКР по Рязанской области неоднократно возбуждались уголовные дела.

Зампрокурора Железнодорожного района Рязани Игорь Макеев, прокурор Михайловского района Максим Просянников, зампрокурора области Александр Качуренко отменили постановления о возбуждении уголовного дела. Обжалование первых трех решений результатов не принесло. Проводится дополнительная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Васильеву вновь возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах расследования.

Напомним, в 2024-м жители Михайловского округа выступали против строительства свинокомплекса. Союз свиноводов прокомментировал возведение объектов.

Бастрыкин интересовался строительством в мае и октябре 2025 года.