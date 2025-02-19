Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михайловском районе

В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строительство свинокомплексов и рассказали, насколько обоснованы опасения активистов.

В декабре 2024 года группа активистов Михайловского района выступила против строительства свинокомплексов. По их мнению, новый проект нанесет ущерб экологии региона, создаст риски ухудшения эпидемиологической обстановки и вызовет дефицит питьевой воды.

Напомним, что в 2022 году правительство Рязанской области заключило инвестиционное соглашение на строительство пяти свиноводческих комплексов. В рамках инвестпроекта также планируется построить станцию искусственного осеменения и комбикормовый завод мощностью 300 тысяч тонн комбикормов. Инвестпроект создаст более тысячи рабочих мест в сельской местности.

В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строительство свинокомплексов и рассказали, насколько обоснованы опасения активистов.

Останутся ли жители без воды?

Один из главных страхов, которые озвучили активисты — возможная нехватка воды в колодцах и скважинах из-за высоких потребностей свинокомплекса.

Однако, как уверяют в союзе свиноводов, подобной угрозы водоснабжению нет, так как при проектировании таких объектов всегда учитываются геологические и гидрогеологические особенности местности: состав почвы, глубина залегания и движение подземных вод.

«В Рязанской области предполагается забор воды из глубоководного известнякового слоя, который не связан с верхними водоносными слоями, используемыми жителями. Их эксплуатация невозможна без разрешения государственных органов, следовательно опасаться злоупотреблений со стороны проектных организаций не приходится», — заявили в организации.

Опасен ли навоз? Будут ли сжигать отходы?

Еще один аргумент против — неприятные запахи и загрязнение почвы. Представитель союза свиноводов отметил, что современные технологии утилизации отходов кардинально отличаются от тех, что были десятилетия назад.

«Все продукты жизнедеятельности животных проходят переработку и биологическую очистку, а затем используются в качестве удобрений для сельхозугодий. Этот процесс строго регулируется, внесение органики в почву происходит с учетом экологических норм», — отметил собеседник.

Также, по его словам, нет опасений, что свинокомплекс станет источником экологической катастрофы из-за сжигания опалки.

«Сжигание биологических отходов вне специально оборудованных крематоров в России запрещено законом. Современные свинокомплексы оснащены сертифицированными промышленными крематорами, которые минимизируют выбросы. Утилизация отходов происходит быстро и безопасно, без риска для окружающей среды», — заявил представитель союза свиноводов.

Есть ли эпидемиологические риски?

«Один из главных страхов у жителей связан с эпидемиологическими рисками. Но контроль за санитарными условиями на таких предприятиях крайне строг», — говорит представитель союза свиноводов. По его словам, на территории свинокомплексов действуют многоступенчатые дезинфекционные барьеры, а животных содержат в закрытых помещениях с автоматизированными системами кормления, микроклимата и удаления отходов. «Производственные цеха и административные помещения регулярно проходят санитарную обработку, а для кормления животных используют только термообработанные корма. Все биологические отходы утилизируются в соответствии с ветеринарными нормами, исключая любые риски распространения инфекций», — рассказал представитель союза свиноводов.

В целом, Национальный союз свиноводов уверяет, что «современные технологии позволяют минимизировать все возможные риски», а строгие экологические и санитарные требования делают свиноводческие комплексы безопасными для окружающей среды. При этом представитель организации подчеркнул, что свиноводство сегодня — это одна из самых технологически совершенных отраслей российского агропромышленного комплекса.

«Отрасль молодая, но в нее уже инвестированы сотни миллиардов рублей с применением самых современных технологий в мире, поэтому все наши заявления — это не просто слова, а факты, подкрепленные реальными действиями и инвестициями», — резюмировали в союзе свиноводов.