Бастрыкин снова заинтересовался возведением свинокомплексов в Рязанской области
Жители Михайловского округа снова обратились в следком. Они рассказали, что коммерческая организация планирует разместить три предприятия 1-го класса опасности на участках площадью свыше 290 га, расположенных рядом с тремя сельскими поселениями. При этом, как указали жители, изменения в генплан, правила землепользования и застройки населенных пунктов внесены с нарушениями: общественные слушания провели без уведомления населения, фактически граждане в них не участвовали, заключения государственной экологической экспертизы нет. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело из-за строительства свинокомплексов в Михайловском округе. Об этом 31 октября сообщили в соцсетях Информационного центра следкома.

Отмечается, что жители Михайловского округа снова обратились в ведомство. Они рассказали, что коммерческая организация планирует разместить три предприятия 1-го класса опасности на участках площадью свыше 290 га, расположенных рядом с тремя сельскими поселениями.

При этом, как указали жители, изменения в генплан, правила землепользования и застройки населенных пунктов внесены с нарушениями: общественные слушания провели без уведомления населения, фактически граждане в них не участвовали, заключения государственной экологической экспертизы нет.

Уточняется, что обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Ранее Бастрыкин ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном следкоме дважды возбуждались уголовные дела.

Прокуроры отменили оба постановления. Обжалование первого решения заместителю прокурора области Екатерине Банниковой результатов не принесло. Второе обжалуется следственными органами.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Олегу Васильеву вновь завести уголовное дело и представить доклад.

Напомним, в декабре 2024 года группа активистов Михайловского района выступила против строительства свинокомплексов. По их мнению, новый проект нанесет ущерб экологии региона, создаст риски ухудшения эпидемиологической обстановки и вызовет дефицит питьевой воды.

Союз свиноводов прокомментировал строительство комплексов.

В мае 2025 года Бастрыкин поручил Васильеву провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах.