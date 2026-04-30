Кафе у Лесопарка начали сносить

Речь идет о кафе «Якорь» на Окском проезде. На опубликованном видео видно, что на месте работает экскаватор; часть здания уже снесли. Ранее в Рязани состоялись общественные обсуждения, посвященные переводу территории перед Лесопарком на Окском проезде (около дома № 24, располагается кафе «Якорь») из зоны городских лесов. Запрашиваемый вид разрешенного использования — объекты культурно-досуговой деятельности, выставочно-ярмарочная деятельность.

Напомним, около Лесопарка ведется строительство филиала национального центра «Россия». Территория войдет в большой пешеходный маршрут. Также планируется реконструировать Сад Юннатов. Губернатор Павел Малков в интервью РЗН. Инфо рассказал, что национальный центр откроется летом 2026 года.

Видео: соцсети.