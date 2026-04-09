В Рязани участки у Лесопарка намерены использовать для досуговой деятельности

В Рязани территорию перед входом в Лесопарк намерены использовать для культурно-досуговой и выставочно-ярмарочной деятельности. Информация опубликована в газете «Рязанские ведомости».

В Рязани состоялись общественные обсуждения, посвященные переводу территории перед Лесопарком на Окском проезде (около дома № 24, располагается кафе «Якорь») из зоны городских лесов. Запрашиваемый вид разрешенного использования — объекты культурно-досуговой деятельности, выставочно-ярмарочная деятельность. Общая площадь составляет 643 м².

Заключение о результатах общественных обсуждений опубликовали в газете «Рязанские ведомости». Отмечается, что замечания и предложения по теме не поступили.

Комиссия по землепользованию и застройке порекомендовала мэру Рязани разрешить использовать земли для культурно-досуговой и выставочно-ярмарочной деятельности.

Напомним, около Лесопарка ведется строительство филиала национального центра «Россия». Территория войдет в большой пешеходный маршрут. Также планируется реконструировать Сад Юннатов. Губернатор Павел Малков в интервью РЗН. Инфо рассказал, что национальный центр откроется летом 2026 года.

Ранее рязанцы заметили, что торговый павильон на Окском проезде напротив автовокзала «Приокский» начали разбирать.